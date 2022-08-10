Кириенко заявил, что против России ввели более тысячи экономических санкций

В ходе церемонии открытия форума молодых политологов России «Дигория» он отметил, что это данные на конец июля.

«Посчитали на конец июля. Против России было введено 1 160 экономических санкций. Такого количества санкций не вводилось никогда и ни против одного государства», - подчеркнул Кириенко.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что против России с 2014 года ввели 10 128 санкций, что больше, «чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования», передаёт ОТР.