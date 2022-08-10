Кириенко заявил, что против России ввели более тысячи экономических санкций
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что против России было введено 1 160 экономических санкций, сообщает РИА Новости.
В ходе церемонии открытия форума молодых политологов России «Дигория» он отметил, что это данные на конец июля.
«Посчитали на конец июля. Против России было введено 1 160 экономических санкций. Такого количества санкций не вводилось никогда и ни против одного государства», - подчеркнул Кириенко.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что против России с 2014 года ввели 10 128 санкций, что больше, «чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования», передаёт ОТР.
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