Кириенко: Стартовал всероссийский конкурс политологов

В России состоится конкурс политологов, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Аппарата президента Сергея Кириенко.

При его проведении будет использоваться принцип публичного отбора и независимой экспертной оценки участников. Конкурс проводится по модели «Лидеров России» и состоит из четырех основных этапов: регистрация, дистанционный отбор, полуфинал и финал.

Происходящие в обществе изменения требуют глубокого анализа ситуации, который должен быть при этом очень быстрым, отмечает Кириенко, по словам которого, требуются не только эксперты, но и социально-политические управленцы, которые в состоянии реализовывать социально-политические проекты.

Участники конкурса смогут выступить в качестве экспертов в ходе выборов в Госдуму, которые состоятся в 2021 году.