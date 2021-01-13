Кириенко: Стартовал всероссийский конкурс политологов
В России состоится конкурс политологов, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Аппарата президента Сергея Кириенко.
При его проведении будет использоваться принцип публичного отбора и независимой экспертной оценки участников. Конкурс проводится по модели «Лидеров России» и состоит из четырех основных этапов: регистрация, дистанционный отбор, полуфинал и финал.
Происходящие в обществе изменения требуют глубокого анализа ситуации, который должен быть при этом очень быстрым, отмечает Кириенко, по словам которого, требуются не только эксперты, но и социально-политические управленцы, которые в состоянии реализовывать социально-политические проекты.
Участники конкурса смогут выступить в качестве экспертов в ходе выборов в Госдуму, которые состоятся в 2021 году.
Политический сезон-2021 может стать одним из самых интересных за всю новейшую историю. В частности, в следующем году ожидается полноценное создание Госсовета и перераспределение под него части властных полномочий. Осенью пройдут выборы в Госдуму, в которых поучаствуют новые партии.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН оценил вероятность серьезных политических изменений в России в 2021 году.
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