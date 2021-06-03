Кириенко считает россиян «хозяевами» в своем государстве

«На мой взгляд, граждане в государстве, конечно, никак не клиенты, но как минимум заказчики, а вообще-то – акционеры, вообще – хозяева. Потому что у нас демократическая страна, и источник власти – это люди, люди выбрали власть, и в этом смысле они не только заказчики, а еще и владельцы, и они имеют право, исходя из этого, задавать свои требования и пожелания», - цитирует РИА Новости выступление Кириенко на ПМЭФ-2021.

Петербургский экономический форум проходит в этом году 2-5 июня. Сегодня состоялось его официальное открытие. Российские и иностранные чиновники и бизнесмены обсуждают перспективы бизнеса во время и после пандемии, а также пути выхода российской экономики из кризиса.

