Кириенко считает россиян «хозяевами» в своем государстве

Граждане России должны считать себя заказчиками, акционерами и хозяевами в своем государстве, потому что РФ - демократическая страна, а власть выбирает сам народ. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

По его словам, не стоит переносить бизнес-терминологии на отношения государства и граждан, называя их «клиентами».

Крабы и блогеры. В Петербурге стартовал ПМЭФ

«На мой взгляд, граждане в государстве, конечно, никак не клиенты, но как минимум заказчики, а вообще-то – акционеры, вообще – хозяева. Потому что у нас демократическая страна, и источник власти – это люди, люди выбрали власть, и в этом смысле они не только заказчики, а еще и владельцы, и они имеют право, исходя из этого, задавать свои требования и пожелания», - цитирует РИА Новости выступление Кириенко на ПМЭФ-2021.

Петербургский экономический форум проходит в этом году 2-5 июня. Сегодня состоялось его официальное открытие. Российские и иностранные чиновники и бизнесмены обсуждают перспективы бизнеса во время и после пандемии, а также пути выхода российской экономики из кризиса.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Сергей КириенкоПМЭФ
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