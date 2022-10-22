Кириенко: Россия выигрывала любую войну, если она становилась народной

Россия может победить в любой войне, как только она станет народной. Речь идет о нынешней - экономической, психологической и информационной, подчеркнул первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Форуме классных руководителей.

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«Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну - и горячую, и экономическую, и вот ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас», - заявил российский политик.

Также Кириенко обвинил страны Северо-Атлантического альянса в том, что они ведут неприкрытую войну против России, чтобы ликвидировать ее как суверенное государство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Военная ОперацияПолитикаРоссияСергей Кириенко
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