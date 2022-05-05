Парады Победы пройдут в 28 российских городах
Оглашены подробности о предстоящих Парадах, которые пройдут в 28 российских городах в празднование 77-летия Великой Победы 9 мая, сообщает «РЕН ТВ».
В текущем году в них будут участвовать 65 тысяч человек, 2,4 тысячи образцов техники и оружия, а также 460 воздушных судов.
В Москве будет проведен салют, для которого задействуют более 70 самоходных пусковых установок и более 11 тысяч фейерверков.
Парады состоятся в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Владикавказ, Симферополь, Новосибирске, Самара, Хабаровск, Владивосток, Белогорске и других.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему на праздновании Дня Победы в Москве не будет иностранных лидеров.
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