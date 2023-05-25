Киргизия предложила разрешить мигрантам оформлять документы дистанционно

По мнению главы Киргизии, первоначально можно было бы проработать возможность признания результатов медосмотра, пройденного в стране выезда. Такие справки могут работать по аналогии с приложением «Путешествую без COVID-19».

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в России есть регионы с высокой безработицей, жители которых готовы будут поехать в соседние регионы на заработки. Для этого, по его словам, необходимо заместить иностранную рабочую силу на российскую. Этот процесс политик назвал «дегастарбайтеризацией».











