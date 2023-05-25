Киргизия предложила разрешить мигрантам оформлять документы дистанционно

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил странам ЕАЭС позволить мигрантам оформлять необходимые для трудоустройства документы в дистанционном формате.

Современные технологии позволяют значительно упростить прохождение гражданами стран-членов требуемых административных процедур государственного трудоустройства, сказал Жапаров Высшего экономического совета ЕАЭС, который проходит в Москве.

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По мнению главы Киргизии, первоначально можно было бы проработать возможность признания результатов медосмотра, пройденного в стране выезда. Такие справки могут работать по аналогии с приложением «Путешествую без COVID-19».

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в России есть регионы с высокой безработицей, жители которых готовы будут поехать в соседние регионы на заработки. Для этого, по его словам, необходимо заместить иностранную рабочую силу на российскую. Этот процесс политик назвал «дегастарбайтеризацией».




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Фото: facebook.com/kenesh.kg
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