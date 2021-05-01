Киргизия и Таджикистан приступят к описанию границы

Топографы Киргизии и Таджикистана сделают описание государственной границы на оставшихся участках. Об этом договорились участники двусторонней межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

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«Топографические рабочие группы в ближайшее время приступят к описанию государственной границы на оставшихся участках, договоренность об этом была достигнута в ходе заседания межправкомиссии Таджикистана и Киргизии по делимитации и демаркации госграницы двух стран во главе руководителями ГКНБ Таджикистана – Саймумином Ятимовым и Киргизии – Канычбеком Тошиевым», - цитирует сообщение РИА Новости.

Напомним, переговоры правительственных делегаций Душанбе и Бишкека по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы проходят в Баткенской области Киргизии. Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов возглавили представительства своих стран, отмечает RT.

В этот же день стало известно, что лидеры Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в телефонном разговоре обсудили соблюдение режима прекращения огня на границе и отвод войск в места постоянной дислокации. В ходе разговора президенты отметили, что все войска вернутся от границы на постоянные позиции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТаджикистанКиргизияГраница
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