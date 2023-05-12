Кирби: США усилят свое присутствие в Персидском заливе
Американское военное присутствие в районе Персидского залива будет усилено. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает «Интерфакс».
По его словам, позже о конкретных шагах на этот счет объявит Пентагон.
Кирби отметил, что данные меры принимаются в ответ на неоднократные угрозы в адрес коммерческих судов со стороны Ирана.
При этом он подчеркнул, что Вашингтон не желает конфронтации в отношениях с Тегераном.
В начале мая иранские ВМС остановили нефтяной танкер под флагом Панамы в Ормузском проливе, а месяцем ранее - нефтеналивной танкер под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе. Оба танкера отбуксированы в иранский порт Бендер-Аббас.
Ранее в США заявили о задержании судна, якобы перевозившего взрывчатку из Ирана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru