Кирби: США усилят свое присутствие в Персидском заливе

Американское военное присутствие в районе Персидского залива будет усилено. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает «Интерфакс».

По его словам, позже о конкретных шагах на этот счет объявит Пентагон.

Пираты XXI века. Иран обвинили в нападениях на танкеры в Аравийском море

Кирби отметил, что данные меры принимаются в ответ на неоднократные угрозы в адрес коммерческих судов со стороны Ирана.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон не желает конфронтации в отношениях с Тегераном.

В начале мая иранские ВМС остановили нефтяной танкер под флагом Панамы в Ормузском проливе, а месяцем ранее - нефтеналивной танкер под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе. Оба танкера отбуксированы в иранский порт Бендер-Аббас.

Ранее в США заявили о задержании судна, якобы перевозившего взрывчатку из Ирана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
ТЕГИ:КораблиПентагонИранСША

Горячие новости

Все новости

партнеры