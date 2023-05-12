Кирби: США усилят свое присутствие в Персидском заливе

Кирби отметил, что данные меры принимаются в ответ на неоднократные угрозы в адрес коммерческих судов со стороны Ирана.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон не желает конфронтации в отношениях с Тегераном.

В начале мая иранские ВМС остановили нефтяной танкер под флагом Панамы в Ормузском проливе, а месяцем ранее - нефтеналивной танкер под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе. Оба танкера отбуксированы в иранский порт Бендер-Аббас.

Ранее в США заявили о задержании судна, якобы перевозившего взрывчатку из Ирана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

