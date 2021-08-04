Пираты XXI века. Иран обвинили в нападениях на танкеры в Аравийском море
Тегеран обвиняют в нападениях на танкеры Asphalt Princess и Mercer Street, еще четыре судна сообщили о возникших «проблемах с управлением» у берегов ОАЭ.
В Оманском заливе вооруженные люди захватили танкер Asphalt Princess, следовавший под флагом Панамы. По данным BBC, кораблю приказано идти в Иран, однако власти этой страны отрицают причастность к каким-либо инцидентам с танкерами.
Несколько дней назад у берегов Омана дроны-камикадзе атаковали танкер Mercer Street, шедший в Аравийском море под флагом Либерии. В результате нападения погибли два члена экипажа – румын и британец. США, Великобритания и Израиль также обвинили в причастности к инциденту Иран, а Тегеран также отверг обвинения.
Новая детективная история стала разворачиваться во вторник. Примерно в одно и то же время танкеры Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss, находившиеся у берегов эмирата Фуджейра на востоке ОАЭ, сообщили, что «лишились возможности управляться». Речь может идти о «потенциальном захвате» кораблей, написало агентство Associated Press со ссылкой на источники в британском флоте.
Через некоторое время телеканал Sky News сообщил, что в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ захвачен танкер Asphalt Princess, на борт которого поднялись около девяти вооруженных человек.
Британская телерадиовещательная корпорация BBC приводит подробности инцидента. По ее данным танкер шел в сторону Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мировой торговли нефтью, а люди, захватившие судно, приказали ему следовать в Иран.
В Лондоне исходят из того, что на борт Asphalt Princess поднялись «иранские военные или связанные с ними группы», утверждает газета Times утверждает, ссылаясь на источники в британском правительстве.
Однако в Тегеране отвергают подобные предположения. Как заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, сообщения о последовательных инцидентах с танкерами в Персидском заливе и регионе в целом «выглядят крайне подозрительными».
«Подтверждая нашу полную приверженность региональной стабильности и безопасности на море, Иран готов предложить содействие в случае каких-либо морских происшествий», - подчеркнул дипломат.
Танкер Asphalt Princess принадлежит компании Prime Tankers со штаб-квартирой в Дубае. Он занимается перевозками битума. По данным СМИ, два года назад другой танкер этой компании был захвачен иранскими военнослужащими. Танкером-химовозом Mercer Street управляет израильская компания Zodiac Maritime.
Во вторник вечером Великобритания, Румыния и Либерия обратились к Совету Безопасности ООН с заявлением о том, что Иран «с большой долей вероятности» использовал для нападения на Mercer Street один или несколько дронов, отмечает Reuters. Они назвали это нарушением международного права, подвергающим риску международное судоходство. Данный инцидент изначально связывали с пиратством, однако потом квалифицировали иначе, уточняет ТАСС.
Оманский залив находится на северо-западе Аравийского моря. На его южном побережье находятся ОАЭ и Оман, на северном – Иран и Пакистан. Через Ормузский пролив он соединяется с Персидским заливом.
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