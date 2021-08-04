Пираты XXI века. Иран обвинили в нападениях на танкеры в Аравийском море

Новая детективная история стала разворачиваться во вторник. Примерно в одно и то же время танкеры Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss, находившиеся у берегов эмирата Фуджейра на востоке ОАЭ, сообщили, что «лишились возможности управляться». Речь может идти о «потенциальном захвате» кораблей, написало агентство Associated Press со ссылкой на источники в британском флоте.

Через некоторое время телеканал Sky News сообщил, что в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ захвачен танкер Asphalt Princess, на борт которого поднялись около девяти вооруженных человек.

Британская телерадиовещательная корпорация BBC приводит подробности инцидента. По ее данным танкер шел в сторону Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мировой торговли нефтью, а люди, захватившие судно, приказали ему следовать в Иран.

В Лондоне исходят из того, что на борт Asphalt Princess поднялись «иранские военные или связанные с ними группы», утверждает газета Times утверждает, ссылаясь на источники в британском правительстве.

Однако в Тегеране отвергают подобные предположения. Как заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, сообщения о последовательных инцидентах с танкерами в Персидском заливе и регионе в целом «выглядят крайне подозрительными».

«Подтверждая нашу полную приверженность региональной стабильности и безопасности на море, Иран готов предложить содействие в случае каких-либо морских происшествий», - подчеркнул дипломат.

Танкер Asphalt Princess принадлежит компании Prime Tankers со штаб-квартирой в Дубае. Он занимается перевозками битума. По данным СМИ, два года назад другой танкер этой компании был захвачен иранскими военнослужащими. Танкером-химовозом Mercer Street управляет израильская компания Zodiac Maritime.