Кирби: США оптимистично настроены на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты с оптимизм смотрят на возможное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом сообщает ТАСС.
Кирби заметил, что в США в курсе того, что Финляндия и Швеция работают напрямую с Турцией по беспокоящим вопросам.
Он также подчеркнул, что на данном этапе обе стороны должны сами прийти к решению, без вмешательства США.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в военный альянс после начала военной операции РФ на территории Украины. Камнем преткновения стали условия Турции. Президент страны Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет поддерживать вступление в Северо-Атлантический альянс стран, поддерживающих терроризм.
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