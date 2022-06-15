Кирби: США оптимистично настроены на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Кирби заметил, что в США в курсе того, что Финляндия и Швеция работают напрямую с Турцией по беспокоящим вопросам.

Он также подчеркнул, что на данном этапе обе стороны должны сами прийти к решению, без вмешательства США.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в военный альянс после начала военной операции РФ на территории Украины. Камнем преткновения стали условия Турции. Президент страны Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет поддерживать вступление в Северо-Атлантический альянс стран, поддерживающих терроризм.



