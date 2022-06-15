Байден уведомил Зеленского о выделении военной помощи еще на $1 млрд
Президент США Джо Байден уведомил украинского лидера Владимира Зеленского о предоставление Украине военной помощи еще на $1 млрд. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Байден позвонил Зеленскому. В телефонном разговоре американский президент подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку Украине.
Ранее Зеленский призвал сделать полноправными членами Евросоюза Украину, Албанию, Черногорию и Северную Македонию.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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