Кирби: США не будут участвовать в антиблокадных операциях в Черном море
22 апреля 202200:46
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не допускают возможности участия ВМС США в операциях по прорыву российской «блокады» украинских портов в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее, в среду, президент США Джозеф Байден сообщил о введении запрета морским судам, связанным с Россией, заходить в морские порты США.
15 апреля группа кораблей НАТО вошла в Балтийское море с целью участия в учениях со странами-союзниками.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 195 / сут.
Умерли
374 тыс.+223 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 200 / сут.
- Трюдо: российские санкции не ослабят позицию Канады по Украине
- Кирби: США не будут участвовать в антиблокадных операциях в Черном море
- СМИ: Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели
- Главы МИД России и Казахстана проведут переговоры в Москве
- Министр обороны Украины: ООН и ОБСЕ «провались» и должны быть реорганизованы
- Министр обороны Украины не предвидит завершения конфликта в стране раньше двух месяцев
- Минфин Италии: Рим дополнительно направит €200 млн Киеву
- Госдеп: США не видят серьезности России к дипломатии по Украине
- Минфин Индонезии: лидеры всех стран приглашены на саммит G20
- СМИ: в Сомали совершено покушение на главу МИД
20 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru