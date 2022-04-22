Кирби: США не будут участвовать в антиблокадных операциях в Черном море

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не допускают возможности участия ВМС США в операциях по прорыву российской «блокады» украинских портов в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее, в среду, президент США Джозеф Байден сообщил о введении запрета морским судам, связанным с Россией, заходить в морские порты США.

15 апреля группа кораблей НАТО вошла в Балтийское море с целью участия в учениях со странами-союзниками.

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
ТЕГИ:ВМС СШАЧерное МореПентагон
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