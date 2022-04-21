Белый дом анонсировал заявление Байдена по теме Украины

Отмечается, что утром в четверг Байден «представит обновленную информацию по России и Украине». Сообщение американского лидера ожидается в 09:45 по времени Восточного побережья (16:45 мск), отмечает RT. Детали предстоящего выступления не уточняются, пишет РИА ФАН.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Вашингтон готовится сообщить о выделении еще $800 млн на вооружение и поддержку Киева.

