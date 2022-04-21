Белый дом анонсировал заявление Байдена по теме Украины
Президент США Джо Байден в четверг выступит с заявлением, касающимся ситуации вокруг Украины, следует из распространенного Белым домом графика главы государства.
Отмечается, что утром в четверг Байден «представит обновленную информацию по России и Украине». Сообщение американского лидера ожидается в 09:45 по времени Восточного побережья (16:45 мск), отмечает RT. Детали предстоящего выступления не уточняются, пишет РИА ФАН.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Вашингтон готовится сообщить о выделении еще $800 млн на вооружение и поддержку Киева.
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