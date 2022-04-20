Кипр лишит своего гражданства ещё четверых попавших под санкции россиян

По её словам, решение Совет министров о лишении гражданства Кипра распространяется не только на граждан РФ, но и на их иждивенцев.

Кто именно будет лишён кипрского гражданства Парисину не уточнила, однако некоторое время назад газета Phileleftheros упомянула в этой связи Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил российскому МИД ввести персональные ограничения на въезд в страну для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия, сообщает RT.

