Кипр лишит своего гражданства ещё четверых попавших под санкции россиян
Официальный представитель правительства Кипра Ниови Парисину заявила, что кипрского гражданства будут лишены ещё четверо россиян, попавшие в обновлённый санкционный список Евросоюза, сообщает ТАСС.
По её словам, решение Совет министров о лишении гражданства Кипра распространяется не только на граждан РФ, но и на их иждивенцев.
Кто именно будет лишён кипрского гражданства Парисину не уточнила, однако некоторое время назад газета Phileleftheros упомянула в этой связи Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко.
Ранее президент России Владимир Путин поручил российскому МИД ввести персональные ограничения на въезд в страну для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия, сообщает RT.
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