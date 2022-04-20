Кипр лишит своего гражданства ещё четверых попавших под санкции россиян

Официальный представитель правительства Кипра Ниови Парисину заявила, что кипрского гражданства будут лишены ещё четверо россиян, попавшие в обновлённый санкционный список Евросоюза, сообщает ТАСС.

СМИ: Кипр намерен лишить гражданства четырех россиян

По её словам, решение Совет министров о лишении гражданства Кипра распространяется не только на граждан РФ, но и на их иждивенцев.

Кто именно будет лишён кипрского гражданства Парисину не уточнила, однако некоторое время назад газета Phileleftheros упомянула в этой связи Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил российскому МИД ввести персональные ограничения на въезд в страну для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Санкции Против РоссииГражданствоРоссиянеКипр
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры