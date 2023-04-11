Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно расширять силы сдерживания войны
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости расширять и эффективно использовать северокорейские силы сдерживания войны из-за ухудшения ситуации с безопасностью на Корейском полуострове. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Отмечается, что лидер Северной Кореи присутствовал на шестом расширенном заседании Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии Кореи восьмого созыва. Указывается, что Ким Чен Ын ознакомился с военными документами и осветил задачи непрерывного обновления и усовершенствования боеспособности армии.
Ранее КНДР объявила об испытаниях подводного беспилотника, способного вызвать «радиоактивное цунами». По данным радио «Голос Кореи», в испытаниях участвовал Ким Чен Ын, они стали ответом на учения США и Южной Кореи.
На этом фоне экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в интервью «Радиоточке НСН» отмечал, что Пхеньян делает первые шаги к созданию нового «грозного оружия».
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