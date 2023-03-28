ЦТАК: Ким Чен Ын приказал увеличить производство ядерного оружия

Отмечается, что лидер Северной Кореи призвал к «идеальной» готовности к применению ядерного оружия в любое время и в любом месте. Также указывается, что он заявил о необходимости непрерывного укрепления ядерных сил, чтобы заставлять «врагов бояться».

Ранее КНДР объявила об испытаниях подводного беспилотника, способного вызвать «радиоактивное цунами». По данным радио «Голос Кореи», в испытаниях участвовал северокорейский лидер Ким Чен Ын, они стали ответом на учения США и Южной Кореи.

На этом фоне экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в разговоре с НСН отмечал, что Пхеньян делает первые шаги к созданию нового «грозного оружия».

