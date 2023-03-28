ЦТАК: Ким Чен Ын приказал увеличить производство ядерного оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал нарастить производство ядерного оружия, чтобы нарастить его запас «в геометрической прогрессии». Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Отмечается, что лидер Северной Кореи призвал к «идеальной» готовности к применению ядерного оружия в любое время и в любом месте. Также указывается, что он заявил о необходимости непрерывного укрепления ядерных сил, чтобы заставлять «врагов бояться».
Ранее КНДР объявила об испытаниях подводного беспилотника, способного вызвать «радиоактивное цунами». По данным радио «Голос Кореи», в испытаниях участвовал северокорейский лидер Ким Чен Ын, они стали ответом на учения США и Южной Кореи.
На этом фоне экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в разговоре с НСН отмечал, что Пхеньян делает первые шаги к созданию нового «грозного оружия».
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