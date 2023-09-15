Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре
15 сентября 202303:40
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на поезде в Комсомольск-на-Амуре, сообщают «Известия».
На перроне его встретили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и мэр Александр Жорник. Глава КНДР прошел по красной дорожке, его поприветствовали караваем и цветами.
Ожидается, что политик посетит авиапредприятие, которое специализируется на выпуске боевой и гражданской техники.
Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра и карабин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru