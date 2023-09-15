Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на поезде в Комсомольск-на-Амуре, сообщают «Известия».

Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР

На перроне его встретили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и мэр Александр Жорник. Глава КНДР прошел по красной дорожке, его поприветствовали караваем и цветами.

Ожидается, что политик посетит авиапредприятие, которое специализируется на выпуске боевой и гражданской техники.

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра и карабин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Комсомольск-на-амуреКНДРКим Чен Ын

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