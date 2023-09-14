Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Северную Корею. Об этом сообщает госрадио народной республики «Голос Кореи».

Песков заявил, что ответный визит Путина в КНДР пока не планируется

«После торжественного обеда дорогой товарищ Ким Чен Ын сердечно пригласил президента Путина посетить ... республику в удобное время», — отмечается в сообщении.

Российский лидер принял приглашение, указывает телеканал «360».

Накануне Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный и провели переговоры, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:КНДРВладимир ПутинКим Чен Ын

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