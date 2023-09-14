Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР
14 сентября 202308:34
Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Северную Корею. Об этом сообщает госрадио народной республики «Голос Кореи».
«После торжественного обеда дорогой товарищ Ким Чен Ын сердечно пригласил президента Путина посетить ... республику в удобное время», — отмечается в сообщении.
Российский лидер принял приглашение, указывает телеканал «360».
Накануне Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный и провели переговоры, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин подвел итоги девяти лет работы «Московского стандарта госуслуг»
- Опрос: Россиянам для счастья нужно около 200 тысяч рублей в месяц
- Структура Газпромбанка намерена выкупить ТЦ «Мега»
- Умер первый президент Молдавии Снегур
- Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР
- Baza: Актрису Рамилю Искандер задержали с двумя килограммами наркотиков
- Пожар произошел после разгерметизации газопровода под Саратовом
- Советник Пушилина заявил, что Украина потеряла 500 тысяч военных с начала СВО
- Минобороны: Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море
- В Крыму уничтожили 11 украинских беспилотников
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru