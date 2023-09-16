Ким Чен Ын прибыл в Приморье
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Приморский край, на железнодорожной станции Артем-Приморский политика встретили власти и ученики местной школы. Об этом сообщает РИА Новости.
Северокорейский лидер приехал на станцию на бронепоезде. Ким Чен Ына встретили глава межправительственной комиссии России и КНДР, министр природных ресурсов Александр Козлов, глава Приморья Олег Кожемяко, мэр Артема Олег Квон, представители регионального правительства.
Кроме того, на встрече присутствовали 40 учеников артемовской школы №7 — хорошисты или отличники 12-14 лет. Как позже сообщил Кожемяко, власти региона обсудят с лидером КНДР перспективы обмена группами школьников для отдыха.
Ранее Ким Чен Ын посетил авиационный завод имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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