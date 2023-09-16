Ким Чен Ын и Шойгу осмотрели самолеты на аэродроме Кневичи

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи во Владивостоке, политика встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Ким Чен Ын прибыл в Приморье

Северокорейскому руководителю представили самолеты стратегической авиации Воздушно-космических сил РФ: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС, дальний сверхзвуковой Ту-22М3. Также Шойгу представил Ким Чен Ыну ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И, который не имеет аналогов в мире.

Кроме того, гости ознакомились на аэродроме с современными самолетами оперативно-тактической авиации ВКС. Так, командиры экипажей боевых истребителей рассказали о возможностях Су-34, Су-30СМ, Су-35С и Су-25СМ3, их летно-технических характеристиках и возможностях вооружения.

Также Ким Чен Ыну продемонстрировали пассажирский самолет Ту-214.

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Фото: РИА Новости
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