Киев заявил о возможности терактов в России

По словам советника, проведение терактов невыгодно украинской стороне. По словам Арестовича, россияне «быстро все восстановят». А также он подчеркнул, что Украина не хочет стать страной с «террористическими и диверсионными методами».

Кроме того, в настоящее время у властей Украины нет технической возможности для проведения терактов считает Арестович.

Ранее ФСБ России заявила о предотвращении теракта в Ставропольском крае. Его пытались организовать сторонник запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

