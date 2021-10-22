Киев заявил о возможности терактов в России
Теракты в России только могут начаться лишь в случае «полномасштабной войны». Такое заявление сделал советник офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе интервью интернет-каналу Politeka.
По словам советника, проведение терактов невыгодно украинской стороне. По словам Арестовича, россияне «быстро все восстановят». А также он подчеркнул, что Украина не хочет стать страной с «террористическими и диверсионными методами».
Кроме того, в настоящее время у властей Украины нет технической возможности для проведения терактов считает Арестович.
Ранее ФСБ России заявила о предотвращении теракта в Ставропольском крае. Его пытались организовать сторонник запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
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