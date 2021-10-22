ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

ФСБ России предотвратила теракт в Ставропольском крае, который готовил сторонник террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) силового ведомства.

Как отметили в ФСБ, злоумышленник намеревался совершить «резонансный террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства».

Силовики провели обыск по месту проживания задержанного, в ходе которого изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления СВУ. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств».

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ТЕГИ:Исламское ГосударствоТерактСтавропольский КрайФСБ
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