Киев заявил, что «Газпром» выплатит «Нафтогазу» 3 млрд долларов

20 декабря 201923:57

Помощник украинского президента Андрей Ермак заявил, что согласно принятым договоренностям по транзиту газа российский «Газпром» выплатит «Нафтогазу» долг в 3 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как пишет агентство, Ермак назвал окончательные договоренности выгодными для Украины. Решение о выплате Россией долга в размере 3 млрд долларов Украине было принято Стокгольмским арбитражем.

Также по данным агентства, подписание новго контракта сроком на 5 лет ожидается до конца текущего года. Ранее сегодня стало известно, что РФ и Украина договорились о продлении соглашения о транзите газа, однако без подробностей. Переговоры прошли в Минске.

Предыдущий контракт был сроком на 10 лет. Его действие заканчивается 31 декабря 2019 года.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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