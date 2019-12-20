Киев заявил, что «Газпром» выплатит «Нафтогазу» 3 млрд долларов

Как пишет агентство, Ермак назвал окончательные договоренности выгодными для Украины. Решение о выплате Россией долга в размере 3 млрд долларов Украине было принято Стокгольмским арбитражем.

Также по данным агентства, подписание новго контракта сроком на 5 лет ожидается до конца текущего года. Ранее сегодня стало известно, что РФ и Украина договорились о продлении соглашения о транзите газа, однако без подробностей. Переговоры прошли в Минске.

Предыдущий контракт был сроком на 10 лет. Его действие заканчивается 31 декабря 2019 года.

