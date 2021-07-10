Киев выдвинул ультиматум для переговоров по Донбассу
Киев потребовал отстранить от переговоров Трехсторонней контактной группы представительницы самопровозглашенной Донецкой народной республики Майи Пироговой для продолжения работы. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее требование в эфире телеканала «НАШ» озвучил член украинской делегации Денис Казанский. По его словам, Пирогова участвует в переговорах для провокаций.
Как отмечает агентство, ранее в апреле с аналогичным требованием выступил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не будет проводить референдум по отказу от Донбасса, так как это не позволяет сделать закон.
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