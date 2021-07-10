Киев выдвинул ультиматум для переговоров по Донбассу

Соответствующее требование в эфире телеканала «НАШ» озвучил член украинской делегации Денис Казанский. По его словам, Пирогова участвует в переговорах для провокаций.

Как отмечает агентство, ранее в апреле с аналогичным требованием выступил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не будет проводить референдум по отказу от Донбасса, так как это не позволяет сделать закон.