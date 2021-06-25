Украина не будет проводить референдум по отказу от Донбасса

По его словам, на голосование можно вынести только вопрос о замораживании конфликта на востоке страны, передает РИА ФАН.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» не исключил проведения референдума о полном разрыве с Донбассом.

