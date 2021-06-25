Украина не будет проводить референдум по отказу от Донбасса
25 июня 202111:17
Украина не будет проводить референдум по отказу от Донбасса, так как это не позволяет сделать закон. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в ходе пресс-конференции.
По его словам, на голосование можно вынести только вопрос о замораживании конфликта на востоке страны, передает РИА ФАН.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» не исключил проведения референдума о полном разрыве с Донбассом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru