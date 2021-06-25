Украина не будет проводить референдум по отказу от Донбасса

Украина не будет проводить референдум по отказу от Донбасса, так как это не позволяет сделать закон. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в ходе пресс-конференции.

Зеленский не исключил референдума по разрыву связей с Донбассом

По его словам, на голосование можно вынести только вопрос о замораживании конфликта на востоке страны, передает РИА ФАН.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» не исключил проведения референдума о полном разрыве с Донбассом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДонбассРеферендум
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