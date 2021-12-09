СМИ: США могут надавить на Украину по вопросу автономии Донбасса

По данным агентства, президент США Джо Байден должен «побудить Киев принять в некоторой степени реальное положение дел на востоке Украины, при этом не создавая впечатления, что он уступает президенту [РФ Владимиру] Путину».

Как отметил экс-посол США на Украине Стивен Пайфер, Донбассу могут предоставить контроля над полицией, здравоохранением и школами, при этом Киев могут спросить, сможет ли он «сделать шаг навстречу в этих областях».

Пайфер добавил, что «не видит, чтобы Вашингтон подталкивал» Украину к шагам, угрожающим суверенитету страны или «способности национального правительства принимать решения».

