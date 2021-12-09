СМИ: США могут надавить на Украину по вопросу автономии Донбасса
США могут заставить Украину официально уступить часть автономии Донбассу. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на американских чиновников.
По данным агентства, президент США Джо Байден должен «побудить Киев принять в некоторой степени реальное положение дел на востоке Украины, при этом не создавая впечатления, что он уступает президенту [РФ Владимиру] Путину».
Как отметил экс-посол США на Украине Стивен Пайфер, Донбассу могут предоставить контроля над полицией, здравоохранением и школами, при этом Киев могут спросить, сможет ли он «сделать шаг навстречу в этих областях».
Пайфер добавил, что «не видит, чтобы Вашингтон подталкивал» Украину к шагам, угрожающим суверенитету страны или «способности национального правительства принимать решения».
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