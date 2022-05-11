Киев предложил обменять военных в «Азовстали» на пленных россиян

Киев предложил властям РФ обменять раненых украинских военных, находящихся на территории завода «Азовсталь», на пленных россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Украины Ирину Верещук.

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По ее словам, переговоры по данному вопросу «идут хорошо».

Ранее была завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь». Удалось спасти 51 человека, среди которых 11 детей.

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ФОТО: РИА Новости
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