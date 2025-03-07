СМИ: Италия, Германия и Франция выступили против конфискации российских активов
Крупнейшие члены Евросоюза — Италия, Германия и Франция — не поддержали конфискацию замороженных российских активов. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.
В свою очередь на необходимости конфискации средств настаивали, в частности, страны Балтии и Польша.
От потенциального изъятия российских активов отказался и Европейский центральный банк. Выступившие против конфискации страны отметили, что такой шаг способен создать опасный прецедент и впоследствии спровоцировать конфискацию западных средств. Кроме того, это может подорвать доверие к евровалюте и евроактивам.
Кроме того, Германия заявила, что конфискация активов может повлечь возобновление репарационных исков по Второй мировой войне.
Ранее министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар заявил, что конфискация замороженных активов России станет нарушением международного права со стороны Франции и Евросоюза. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru