Киев: перенесено место переговоров России и Украины

«Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности», — отметил он. Парламентарий пообещал сообщить детали позже.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил позицию российских властей на переговорах с Украиной. Он назвал признание Крыма частью РФ, признание ДНР и ЛНР в административных границах и демилитаризация Украины.

