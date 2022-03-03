Киев: перенесено место переговоров России и Украины
Переговоры украинской делегации с Москвой пройдут не в Беловежской пуще, сообщил на своей странице в Facebook руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде, член делегации Украины Давид Арахамия.
«Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности», — отметил он. Парламентарий пообещал сообщить детали позже.
Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил позицию российских властей на переговорах с Украиной. Он назвал признание Крыма частью РФ, признание ДНР и ЛНР в административных границах и демилитаризация Украины.
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