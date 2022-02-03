Киев отреагировал на ответ США России по гарантиям безопасности

В Киеве поддержали ответ США России по гарантиям безопасности, сообщает испанская газета El Pais.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил изданию, что на территории страны якобы находятся российские войска и оружие.

В связи с этим он подчеркнул, что если предложения по гарантиям безопасности будут одобрены, Россия «выведет свои войска», на что, по его словам, положительно отреагируют на Украине.

Кулеба добавил, что в Вашингтоне и Киеве одинаково смотрят на «российскую угрозу», допуская любой вариант развития событий в Донбассе.