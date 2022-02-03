Киев отреагировал на ответ США России по гарантиям безопасности

В Киеве поддержали ответ США России по гарантиям безопасности, сообщает испанская газета El Pais.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил изданию, что на территории страны якобы находятся российские войска и оружие.

В связи с этим он подчеркнул, что если предложения по гарантиям безопасности будут одобрены, Россия «выведет свои войска», на что, по его словам, положительно отреагируют на Украине.

Кулеба добавил, что в Вашингтоне и Киеве одинаково смотрят на «российскую угрозу», допуская любой вариант развития событий в Донбассе.

«Испанский слив»: В Киеве указали, кому выгодно разглашение ответа США и НАТО

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял об отсутствии значительной эскалации вокруг страны.

Чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально для того, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:БезопасностьРоссияСШАУкраинаМИД Украины
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