Киев отказался от участия в сессии ПАСЕ

Верховная рада Украины отказалась от отправки официальных представителей страны для работы на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Такое заявление сделал Богдан Яремко, депутат украинского парламента от партии «Слуга народа».

«Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с откровенным игнорированием интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию», - написал парламентарий.

Яремко отметил, что данное решение поддержало большинство фракций Рады, сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, представители Украины займутся разработкой «плана возвращения доверия к ПАСЕ», который намерены обсудить с остальными членами Совета Европы.