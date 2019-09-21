Киев отказался от участия в сессии ПАСЕ
Верховная рада Украины отказалась от отправки официальных представителей страны для работы на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Такое заявление сделал Богдан Яремко, депутат украинского парламента от партии «Слуга народа».
«Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с откровенным игнорированием интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию», - написал парламентарий.
Яремко отметил, что данное решение поддержало большинство фракций Рады, сообщает РИА Новости.
По словам парламентария, представители Украины займутся разработкой «плана возвращения доверия к ПАСЕ», который намерены обсудить с остальными членами Совета Европы.
Отметим, осенняя сессия ПАСЕ состоится с 30 сентября по 4 октября.
Напомним, Украина выступала против возвращения России в ПАСЕ. Российская делегация была лишена ряда прав в ПАСЕ в 2014 году после присоединения Крыма к России. В ответ Москва в 2017 году заморозила выплату взносов в бюджет ассамблеи. Признав решение экономически неверным, ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме.
Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН заявил, что устроившие демарш государства все равно будут вынуждены вернуться в Ассамблею
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