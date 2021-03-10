КГБ Белоруссии заявил о трех возможных сценариях протеста в стране
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал о трех возможных сценариях протестов, которые планирует провести оппозиция 25-27 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным главы комитета госбезопасности, первый вариант предполагает подачу заявки на официальное проведение митинга на площади Якуба Коласа в Минске, который затем перейдет в столкновение с правоохранительными органами. Второй вариант также предполагает подачу заявки "по заявительскому принципу", а затем выход на площадь Бангалор.
По данным Тертеля, во втором случае полиция и КГБ также ожидают провокаций, поскольку ситуация будет "эмоционально подогреваться" лидерами несистемной оппозиции. В случае развития событий по третьему сценарию КГБ ожидает манипуляции информацией, отсутствие заявок на проведения акции, а также прямые столкновения с представителями правоохранительных органов.
Глава КГБ предупредил, что ведомство в любом случае намерено "действовать жестко", однако с соблюдением белорусского законодательства.
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