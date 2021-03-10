КГБ Белоруссии заявил о трех возможных сценариях протеста в стране

По данным главы комитета госбезопасности, первый вариант предполагает подачу заявки на официальное проведение митинга на площади Якуба Коласа в Минске, который затем перейдет в столкновение с правоохранительными органами. Второй вариант также предполагает подачу заявки "по заявительскому принципу", а затем выход на площадь Бангалор.

По данным Тертеля, во втором случае полиция и КГБ также ожидают провокаций, поскольку ситуация будет "эмоционально подогреваться" лидерами несистемной оппозиции. В случае развития событий по третьему сценарию КГБ ожидает манипуляции информацией, отсутствие заявок на проведения акции, а также прямые столкновения с представителями правоохранительных органов.

Глава КГБ предупредил, что ведомство в любом случае намерено "действовать жестко", однако с соблюдением белорусского законодательства.