Кеннеди-младший: США уничтожают Украину отправками снарядов с ураном

Вашингтон фактически уничтожает Украину, отправляя военным снаряды с обеднённым ураном, считает кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

До последнего украинца: Передача ВСУ урановых боеприпасов ведёт к ядерному конфликту

Так он прокомментировал в соцсети X (Twitter) статью официального представителя МИД Марии Захаровой для «Комсомольской правды» о последствиях поставок Западом обедненного урана на Украину, которая опубликована 25 августа.

«Уничтожить Украину, чтобы спасти её. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обеднённым ураном», — написал американский политик.

Кеннеди-младший пообещал положить конец этой «безрассудной и бесчеловечной» политике в случае своей победы в гонке за президентский пост в США, отмечает RT.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал поднять вопрос о поставках ВСУ снарядов с обедненным ураном на заседании Совбеза ООН, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com / WQAD News 8
ТЕГИ:Мария ЗахароваОружиеУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры