Так он прокомментировал в соцсети X (Twitter) статью официального представителя МИД Марии Захаровой для «Комсомольской правды» о последствиях поставок Западом обедненного урана на Украину, которая опубликована 25 августа.



«Уничтожить Украину, чтобы спасти её. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обеднённым ураном», — написал американский политик.



Кеннеди-младший пообещал положить конец этой «безрассудной и бесчеловечной» политике в случае своей победы в гонке за президентский пост в США, отмечает RT.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал поднять вопрос о поставках ВСУ снарядов с обедненным ураном на заседании Совбеза ООН, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





