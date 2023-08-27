Кеннеди-младший: США уничтожают Украину отправками снарядов с ураном
Вашингтон фактически уничтожает Украину, отправляя военным снаряды с обеднённым ураном, считает кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Так он прокомментировал в соцсети X (Twitter) статью официального представителя МИД Марии Захаровой для «Комсомольской правды» о последствиях поставок Западом обедненного урана на Украину, которая опубликована 25 августа.
«Уничтожить Украину, чтобы спасти её. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обеднённым ураном», — написал американский политик.
Кеннеди-младший пообещал положить конец этой «безрассудной и бесчеловечной» политике в случае своей победы в гонке за президентский пост в США, отмечает RT.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал поднять вопрос о поставках ВСУ снарядов с обедненным ураном на заседании Совбеза ООН, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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