Белый дом заявил, что Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите

На предстоящем саммите НАТО Украина не получит приглашения в члены альянса. Об этом заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.

По словам Карпентера, инициатива направлена на то, чтобы Украина была готова к полноправному членству в НАТО, как только у всех 32 стран-членов альянса появится политическая воля для приглашения ее в альянс.