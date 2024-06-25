Белый дом заявил, что Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите

На предстоящем саммите НАТО Украина не получит приглашения в члены альянса. Об этом заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.

По словам Карпентера, инициатива направлена на то, чтобы Украина была готова к полноправному членству в НАТО, как только у всех 32 стран-членов альянса появится политическая воля для приглашения ее в альянс.

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Представитель Белого дома добавил, что для Украины будет создан «институциональный мост», который поможет ей укрепить свои институциональные, военные и безопасностные структуры, необходимые для членства в НАТО.

В мае помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сообщал, что НАТО не планирует приглашать Украину вступить в альянс на саммите в Вашингтоне, который пройдет в июле, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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