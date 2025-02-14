Келлог заявил, что Россия и Украина должны провести прямые переговоры

По его словам, переговоры должны быть не только трёхсторонними - поговорить друг с другом должны «два главных действующих лица».

«Россия и Украина... Им придётся поговорить. И обе стороны должны от чего-то отказаться», - заключил он перед началом Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Келлог заявил, что странам Запада необязательно признавать территории, которые потерял Киев, частью России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

