Келлог заявил, что Россия и Украина должны провести прямые переговоры

России и Украине следует провести прямые переговоры. Как пишет Tagesschau, об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

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По его словам, переговоры должны быть не только трёхсторонними - поговорить друг с другом должны «два главных действующих лица».

«Россия и Украина... Им придётся поговорить. И обе стороны должны от чего-то отказаться», - заключил он перед началом Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Келлог заявил, что странам Запада необязательно признавать территории, которые потерял Киев, частью России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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