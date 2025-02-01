Келлог заявил, что рассчитывает на прогресс по урегулированию на Украине за 100 дней

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог рассчитывает на достижение определенного прогресса по урегулированию конфликта на украинской территории в ближайшие 100 дней. Об этом он заявил в эфире канала Fox News.

По словам Келлога, речь идет «о месяцах, а не о годах».

«Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь чего-то в краткосрочной перспективе... Мне хотелось бы через 100 дней определить, где мы находимся: либо [на стадии] перемирия, либо [на стадии] прочного мира. И я считаю, что все здесь — это искусство достижения цели», — отметил спецпосланник.

Келлог подчеркнул, что должно быть достигнуто «краткосрочное решение для обеих сторон». Как отметил спецпосланник, это выгодно для США и всего мира.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ведет «очень серьезные обсуждения» с Россией о завершении конфликта на Украине.

