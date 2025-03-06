Келлог назвал причину приостановки поддержки Украины со стороны США

Путём ограничения поддержки США пытаются подтолкнуть украинские власти к переговорам по урегулированию. Об этом заявил спецпосланник американского президента США по Украине и России Кит Келлог.

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Выступая на онлайн-семинаре, , который был организован Советом по международным отношениям, он назвал действия администрации президента США Дональда Трампа «функцей принуждения».

«Это функция принуждения к осознанию того, что мы хотим перейти к мирным переговорам, к мирному соглашению», - заключил спецпосланник.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон возобновит военную поддержку Киева после подписания соглашения по редкоземельным ресурсам, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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