Келлог назвал причину приостановки поддержки Украины со стороны США
Путём ограничения поддержки США пытаются подтолкнуть украинские власти к переговорам по урегулированию. Об этом заявил спецпосланник американского президента США по Украине и России Кит Келлог.
Выступая на онлайн-семинаре, , который был организован Советом по международным отношениям, он назвал действия администрации президента США Дональда Трампа «функцей принуждения».
«Это функция принуждения к осознанию того, что мы хотим перейти к мирным переговорам, к мирному соглашению», - заключил спецпосланник.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон возобновит военную поддержку Киева после подписания соглашения по редкоземельным ресурсам, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru