Келлог назвал причину приостановки поддержки Украины со стороны США

Выступая на онлайн-семинаре, , который был организован Советом по международным отношениям, он назвал действия администрации президента США Дональда Трампа «функцей принуждения».

«Это функция принуждения к осознанию того, что мы хотим перейти к мирным переговорам, к мирному соглашению», - заключил спецпосланник.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон возобновит военную поддержку Киева после подписания соглашения по редкоземельным ресурсам, сообщает RT.