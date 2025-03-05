МИД Франции призвал усилить поддержку Украины после прекращения помощи от США

В ведомстве отметили, что несмотря на это союзникам следует увеличить помощь Киеву, на что направлены действия президента Франции Эммануэля Макрона.

«Это станет темой внеочередного саммита Совета ЕС 6 марта, где будут рассмотрены все способы, которыми мы можем поддержать Украину и укрепить наши оборонные усилия», - подчеркнули во французском министерстве.

Ранее Макрон совместно с главой правительства Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о месячном перемирии в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры на Украине, сообщает RT.

