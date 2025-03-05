МИД Франции призвал усилить поддержку Украины после прекращения помощи от США
Масштабы и последствия приостановки поддержки Украины со стороны США пока не ясны. Об этом говорится в заявлении французского министерства иностранных дел.
В ведомстве отметили, что несмотря на это союзникам следует увеличить помощь Киеву, на что направлены действия президента Франции Эммануэля Макрона.
«Это станет темой внеочередного саммита Совета ЕС 6 марта, где будут рассмотрены все способы, которыми мы можем поддержать Украину и укрепить наши оборонные усилия», - подчеркнули во французском министерстве.
Ранее Макрон совместно с главой правительства Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о месячном перемирии в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры на Украине, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru