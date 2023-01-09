Казахстан разорвёт соглашение с РФ о взаимной конвертируемости рубля и тенге

Казахстан планирует разорвать соглашение с Российской Федерацией о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов национальных валют - рубля и тенге. Соответствующий документ размещён для общественного обсуждения на официальном портале проектов концепций законопроектов и проектов нормативных правовых актов Казахстана.

Уточняется, что решение предполагается утвердить в связи с тем, что вышеуказанное соглашение потеряло свою актуальность. Министерству иностранных дел Казахстана предписано направить уведомление кабинету министров России о планах Астаны денонсировать договорённость от 20 января 1995 года.