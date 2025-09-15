Финал чемпионата Москвы по тетрису в День города вошел в историю

Победители и призеры чемпионата Москвы по тетрису определились в День города. Финальные соревнования 14 сентября транслировались на медиафасаде Останкинской телебашни. Организатором мероприятия выступил Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

Победителем чемпионата стал Михаил Ерухимович – он набрал 129 172 балла. Его результат войдет в историю игры, отметила первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Мария Дерунова.

«Очень приятно, что тетрис-станции так понравились гостям форума. Многие достойны были стать чемпионами. Однако лучший результат был именно у Михаила Ерухимовича. Благодаря трансляции на медиафасаде Останкинской телебашни его имя в режиме реального времени узнали все зрители и поклонники игры. Поздравляем чемпиона!» – прокомментировала замглавы Управления.

Это первый чемпионат Москвы по тетрису за последние 30 лет, он собрал более двух тысяч участников самых разных возрастов. Самому юному игроку было всего четыре года, а самому возрастному– 82. Отборочный тур проходил в течение месяца на флагманских площадках форума «Территория будущего. Москва 2030». Полуфинал соревнований был проведен 13 сентября на 10-метровом экране в «Лужниках». В финал вышли 10 участников.

Первая прямая трансляция на медиафасаде Останкинской телебашни чемпионата Москвы по тетрису стала историческим событием. Еще никто и никогда не собирал тетрис на высоте 128 метров. Высота самого экрана составляет 14 метров. Тетрис на сегодня стал уже частью истории отечественной науки и инженерной мысли. Игра обязана своим появлением в 1984 году Вычислительному центру Академии наук СССР. Название было образовано от двух слов: греческого «тетра» – «четыре» и английского «теннис».

Форум «Территория будущего. Москва 2030» представил посетителям главные инновации и достижения во всех сферах жизни российской столицы. Мероприятия проекта проходили с 1 августа по 14 сентября.

