Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ

Отмечается, что катера ВСУ первый раз подошли на расстояние до 1,5 км к позициям казачьей бригады «Днепр».

Ранее российское Минобороны сообщило, что экипажи ТОС уничтожили пункты временной дислокации ВСУ и личный состав противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, отмечает «Радиоточка НСН».

