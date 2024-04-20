Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ
20 апреля 202421:42
Казачья бригада «Днепр» уничтожила два украинских разведывательных катера с дорогим оборудованием у Кинбурнской косы на херсонском направлении, передает ТАСС со ссылкой командира.
Отмечается, что катера ВСУ первый раз подошли на расстояние до 1,5 км к позициям казачьей бригады «Днепр».
Ранее российское Минобороны сообщило, что экипажи ТОС уничтожили пункты временной дислокации ВСУ и личный состав противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru