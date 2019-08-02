Катимся в хаос. Антитеррорист о срыве нападения на воинскую часть
Бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ заявил в эфире НСН, что попытка напасть на воинскую часть должна стать серьезным сигналом для властей.
ФСБ пресекла попытку группы террористов совершить нападение на одну из воинских частей во Владимирской области. Известно, что злоумышленники намеревались захватить в воинской части оружие и боеприпасы. Группой руководил житель Владимирской области.
Бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в эфире НСН заявил, что такие нападения могут свидетельствовать о радикализации населения на фоне ухудшения уровня жизни.
«Они (нападения) происходят от оперативной обстановки, которая складывается во всех регионах и в целом по стране. Просто так напасть на воинскую часть – это надо быть отморозком. Любой преступник смотрит, изучает, чем это может обернуться. Очевидно, что он где-то нашел изъяны какие-то, расхлябанность, халатность, и решил этим воспользоваться. В целом в стране у нас складывается неблагоприятная оперативная ситуация. Давайте прямо скажем: меньше воровать надо. Надо работать на благо страны и общества, какие-то социальные вещи проводить. Депутатский корпус, исполнительная власть в каком-то ступоре. На том фоне общем, что происходит в стране, мы видим даже по тем же органам безопасности, какие там негативные вещи происходят, оперативная обстановка напряженная и ведет к хаосу. Нужны коренные преобразования в стране. Страна буквально в каком-то болоте, застое сидит. Все эти вещи негативные, понижение социального и прожиточного минимума, безалаберное и преступное отношение к населению своему – все это накапливается. Это серьезный сигнал о том, что если власть не будет предпринимать никаких мер – то народ, естественно, будет потихоньку вооружаться», - сказал он.
Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал НСН о том, как происходит финансирование запрещенных в России экстремистских организаций.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК
- Курс евро превысил отметку в 72 рубля
- Политолог: Зеленский будет имитировать вступление в НАТО
- «Ва-Банкъ»: Мы - первые рокеры, сыгравшие в тюрьме строгого режима Ванино
- ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области