Катимся в хаос. Антитеррорист о срыве нападения на воинскую часть

«Они (нападения) происходят от оперативной обстановки, которая складывается во всех регионах и в целом по стране. Просто так напасть на воинскую часть – это надо быть отморозком. Любой преступник смотрит, изучает, чем это может обернуться. Очевидно, что он где-то нашел изъяны какие-то, расхлябанность, халатность, и решил этим воспользоваться. В целом в стране у нас складывается неблагоприятная оперативная ситуация. Давайте прямо скажем: меньше воровать надо. Надо работать на благо страны и общества, какие-то социальные вещи проводить. Депутатский корпус, исполнительная власть в каком-то ступоре. На том фоне общем, что происходит в стране, мы видим даже по тем же органам безопасности, какие там негативные вещи происходят, оперативная обстановка напряженная и ведет к хаосу. Нужны коренные преобразования в стране. Страна буквально в каком-то болоте, застое сидит. Все эти вещи негативные, понижение социального и прожиточного минимума, безалаберное и преступное отношение к населению своему – все это накапливается. Это серьезный сигнал о том, что если власть не будет предпринимать никаких мер – то народ, естественно, будет потихоньку вооружаться», - сказал он.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал НСН о том, как происходит финансирование запрещенных в России экстремистских организаций.

