Катастрофа или гений? Трамп набросился на Маска из-за создания новой партии
После череды претензий к Дональду Трампу Илон Маск все-таки воплотил намерения в реальность и подал заявку на регистрацию новой партии США, что уже вызвало бурную реакцию в политических кругах.
Американский миллиардер, бизнесмен и гендиректор Tesla Илон Маск подал заявку на регистрацию новой политической партии «Партия Америка» (America Party). В базе данных Федеральной избирательной комиссии США (FEC) 6 июля появилась соответствующая регистрационная форма новой политической силы. При этом, как пишет РИА Новости, заявка Маска пока числится необработанной.
Казначеем партии указан финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджи.
Примечательно, что параллельно в картотеке FEC появились заявления о создании сразу нескольких других партий с названиями, содержащими отсылки напрямую к Маску и его проектам, например, «Партия Х», «Партия DOGE», «Партия Юпитера», «Партия Илона Рива Маска» и другие.
СОШЕЛ С УМА?
Новость не осталась без внимания президента США Дональда Трампа, который уже успел обрушиться с критикой на бывшего товарища и партнера в своей соцсети Truth Social. В частности, он назвал бизнесмена «железнодорожной катастрофой».
«Мне жаль наблюдать за тем, как Илон Маск буквально сошел с ума (в оригинале "слетел с рельсов", прим. НСН), став за последние пять недель настоящей железнодорожной катастрофой. Он хочет создать третью политическую партию, хотя такие попытки в США обычно терпят неудачу», — отметил американский президент.
Также Трамп подчеркнул, что третьи партии хороши только для создания полного и тотального разрушения и хаоса, а в Штатах этого и так достаточно с радикальными левыми демократами, которые «потеряли разум».
Помимо прочего, Маск 6 июля в своих социальных сетях сообщил, что на съезде созданной им партии будет «весело», а также запустил опрос, с вопросом где и когда стоит провести первую встречу партии.
Ранее, 5 июля, бизнесмен официально сообщил, что создает новую политическую партию и запустил опрос, в ходе которого подписчикам предстояло проголосовать либо «за», либо «против» партии. Тогда 65,4% голосовавших поддержали предпринимателя.
Позднее Маск заявил, что не исключает, что его партия может выступить в поддержку какого-либо кандидата на президентских выборах в 2028 году.
«Поддержка кандидата в президенты не исключена, однако фокус в ближайшие 12 месяцев будет на (выборах в – прим. НСН) палату представителей и сенат», - написал он.
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
При этом ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Маску не нужно создавать свою партию. По его мнению, у граждан США пользовались популярностью принципы Департамента эффективности правительства (DOGE), главой которого ранее был Маск, а не сама личность бизнесмена.
При этом Бессент выразил уверенность, что советы директоров компаний Маска «наверняка хотели бы, чтобы он вернулся к бизнесу», и не поддержат его идею.
Еще в начале года Маск был одним из ближайших советников Дональда Трампа и возглавлял Департамент государственной эффективности США (DOGE), однако потом между политиками случились непримиримые разногласия. Триггером для этого стал One Big Beautiful Bill авторства Трампа (от англ. «Большой и прекрасный законопроект», - прим. НСН). Тогда Маск заявил, что этот законопроект практически обнуляет всю его работу на посту главы DOGE, так как предполагает серьезный рост госдолга страны. В связи с этим у бизнесмена возникли серьезные разногласия с главой США. Претензиями и взаимными обвинениями они обменивались в своих социальных сетях.
Помимо прочего, накануне Маск написал в социальной сети X, что изменил свое отношение к Трампу из-за политики американского лидера, которая, как считает глава Tesla, ведет к росту дефицита бюджета страны с 2 трлн долларов до 2,5 трлн долларов, что приведет к банкротству США.
Тем временем, продолжая череду взаимных упреков и «разоблачений» президент США рассказал, что Маск просил назначить своего близкого друга на пост главы NASA. Об этом Трамп написал в Truth Social. Лидер США отметил, что считал друга Маска хорошим специалистом, однако он «оказался убежденным демократом». Таким образом Трамп посчитал, что Маск мог придерживаться тех же взглядов, поэтому счел неуместным назначать на пост главы NASA такого человека.
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