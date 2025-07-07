СОШЕЛ С УМА?

Новость не осталась без внимания президента США Дональда Трампа, который уже успел обрушиться с критикой на бывшего товарища и партнера в своей соцсети Truth Social. В частности, он назвал бизнесмена «железнодорожной катастрофой».

«Мне жаль наблюдать за тем, как Илон Маск буквально сошел с ума (в оригинале "слетел с рельсов", прим. НСН), став за последние пять недель настоящей железнодорожной катастрофой. Он хочет создать третью политическую партию, хотя такие попытки в США обычно терпят неудачу», — отметил американский президент.

Также Трамп подчеркнул, что третьи партии хороши только для создания полного и тотального разрушения и хаоса, а в Штатах этого и так достаточно с радикальными левыми демократами, которые «потеряли разум».

Помимо прочего, Маск 6 июля в своих социальных сетях сообщил, что на съезде созданной им партии будет «весело», а также запустил опрос, с вопросом где и когда стоит провести первую встречу партии.

Ранее, 5 июля, бизнесмен официально сообщил, что создает новую политическую партию и запустил опрос, в ходе которого подписчикам предстояло проголосовать либо «за», либо «против» партии. Тогда 65,4% голосовавших поддержали предпринимателя.

Позднее Маск заявил, что не исключает, что его партия может выступить в поддержку какого-либо кандидата на президентских выборах в 2028 году.

«Поддержка кандидата в президенты не исключена, однако фокус в ближайшие 12 месяцев будет на (выборах в – прим. НСН) палату представителей и сенат», - написал он.