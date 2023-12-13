Кассационный суд оставил в силе приговор Илье Яшину

Уточняется, что кассационная жалоба осуждённого и его адвокатов была отклонена. Таким образом приговор Яшину, получившему по делу о фейках о российской армии восемь с половиной лет лишения свободы, остался в силе.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало видео в YouTube-канале Яшина, в котором он комментировал случившееся в украинском городе Буча. Суд состоялся 9 декабря 2022 года, а 19 апреля 2023 году Мосгорсуд признал приговор законным.

Ранее адвокат Михаил Бирюков, защищавший Яшина, заявил, что его клиента перевели в колонию в Смоленской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

