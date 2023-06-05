Картаполов сообщил о попытках из США и других стран взломать его аккаунт в Telegram

По его словам, заходить пытались с разных адресов утром, примерно с 7.30 до 8.00 мск. Картаполов отметил, что пытались зайти с адресов из США, Норвегии, Германии, Швейцарии, чтобы «бросить какую-то дезинформацию».

Ранее, 24 мая, правительство Курской области сообщило, что информация об эвакуации жителей трех улиц в Курске силами МЧС является фейковой. Отмечалось, что это очередная дезинформация от украинских спецслужб, сообщает RT.

