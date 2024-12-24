«Это самообман!»: Почему Трамп не сможет добиться мира на Украине в 2025 году
Владимир Рогов заявил НСН, что официальное вступление Трампа в должность президента ничего не поменяет в конфликте на Украине.
За избранным президентом США Дональдом Трампом стоит значительная группа представителей американского ВПК, которым выгодны конфликты, Вашингтон не откажется от конфликта на Украине добровольно, заявил НСН глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.
Назначенный победившим на выборах президента США Дональдом Трампом спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил в эфире Fox Business, что политик желает мира между Москвой и Киевом. Трамп официально вступит в должность президента в конце января, Рогов уверен, что это ничего не поменяет в конфликте на Украине.
«Я бы не привязывался к дате официального вступления Дональда Трампа в должность президента США. Сейчас его основное внимание уже переключилось на Панаму, Гренландию, какие-то внутренние проблемы. Мы видим колоссальный военный бюджет США на следующий год – порядка 900 миллиардов долларов, это бюджет на порядки больше российского, хотя США не ведут официально боевых действий. В этом бюджете средства найдутся для всего», - отметил он.
По его словам, нынешняя команда Байдена сделает все, чтобы Украина была обеспечена всем необходимым на 2025 год, а Трамп просто станет соучастником этого.
«Поэтому не стоит верить, что США уйдут из конфликта на Украине по доброй воле, это самообман. Я напомню, что именно при Трампе начались поставки вооружения режиму Зеленского, чего долго не мог добиться предыдущий президент США. Эти поставки начались до начала СВО. За Трампом стоит значительная группа представителей американского ВПК, которым выгодны конфликты. Плюс Байден и его команда сейчас делают все, чтобы режим Зеленского был обеспечен всем необходимым на весь 2025 год. Трамп просто станет невольным соучастником этого», - добавил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что Трамп может способствовать разрешению конфликта на Украине, предложив сотрудничество в развитии Арктики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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