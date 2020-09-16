Карпов расскажет Путину о катастрофе в московской водоохране

Чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов подготовил открытое письмо на имя Владимира Путина о срыве выполнения поручений, которые президент давал в феврале этого года касательно санитарных зон московского водозабора. Об этом Карпов рассказал в эфире НСН.

Напомним, в феврале Владимир Путин потребовал от правительства России, руководства Москвы и Подмосковья ввести мораторий на капитальное строительство в санитарных зонах московского водозабора, что стало возможно после отмены мэром Москвы и губернатором Московской области в декабре прошлого года целого пакета документов о санитарных зонах столичного региона.

«Письмо готово, вот-вот отправим, на этой неделе. Речь идет о положении, которое у нас существует с водохранилищами и санитарными зонами водохранилищ. Они ушли из федерального контроля, - заявил НСН Анатолий Карпов. - В частности, водохранилища Москвы и Московской области. А дальше местные власти уменьшают территории, отдают их под застройку. Поводом стали решения руководителей районов Московской области – Красногорского, Одинцовского и Истринского. Значительно изменены в сторону уменьшения санитарные зоны водохранилищ. Но пока мы занимались этими вопросами, случилась беда на Химкинском водохранилище, когда вся рыба померла. Это очень злободневный вопрос, речь идет о безопасности водоснабжения 5-6 млн человек», - подчеркнул Карпов.