Карпов расскажет Путину о катастрофе в московской водоохране
Чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов подготовил письмо на имя Владимира Путина о срыве поручений касательно санитарных зон московского водозабора.
Чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов подготовил открытое письмо на имя Владимира Путина о срыве выполнения поручений, которые президент давал в феврале этого года касательно санитарных зон московского водозабора. Об этом Карпов рассказал в эфире НСН.
Напомним, в феврале Владимир Путин потребовал от правительства России, руководства Москвы и Подмосковья ввести мораторий на капитальное строительство в санитарных зонах московского водозабора, что стало возможно после отмены мэром Москвы и губернатором Московской области в декабре прошлого года целого пакета документов о санитарных зонах столичного региона.
«Письмо готово, вот-вот отправим, на этой неделе. Речь идет о положении, которое у нас существует с водохранилищами и санитарными зонами водохранилищ. Они ушли из федерального контроля, - заявил НСН Анатолий Карпов. - В частности, водохранилища Москвы и Московской области. А дальше местные власти уменьшают территории, отдают их под застройку. Поводом стали решения руководителей районов Московской области – Красногорского, Одинцовского и Истринского. Значительно изменены в сторону уменьшения санитарные зоны водохранилищ. Но пока мы занимались этими вопросами, случилась беда на Химкинском водохранилище, когда вся рыба померла. Это очень злободневный вопрос, речь идет о безопасности водоснабжения 5-6 млн человек», - подчеркнул Карпов.
В конце июня местные жители обнаружили разлив химикатов в Бутаковском заливе Химкинского водохранилища. Он привел к массовой гибели рыбы и птицы. Экологи тогда попросили Генпрокуратуру выяснить причины загрязнения водохранилища, которое снабжает питьевой водой Москву.
По мнению депутата-шахматиста, к срыву поручений президента привели интересы коммерческих структур.
«Президент обращает на это внимание, были соответствующие его распоряжения, которые не были исполнены. Есть коммерческие интересы, которые у нас часто затмевают разум. Москва – уникальный город, который практически не использует подземные источники воды. Я даже не представляю, что случится, если одно из водохранилищ выйдет из строя или будет небезопасно. А у коммерческих структур влияние большое, они находят пути, как получить поддержку местных властей», - отметил собеседник НСН.
Он считает, что необходимо вернуть правительству контроль над водными ресурсами страны.
«Нужно постановлением правительства, а лучше законом вернуть федеральный контроль над водохранилищами России. Чтобы Роспотребнадзор и Министерство природных ресурсов имели право контролировать и поправлять ошибки. Чтобы не было так просто принять решение. Сегодня даже не региональные власти Московской области, а районные делают, что хотят!» - возмутился Карпов.
Подписавший письмо Анатолия Карпова научный руководитель Института водных проблем (ИВП) РАН Виктор Данилов-Данильян объяснил в эфире НСН, в чем важность этого документа.
«В письме перечисляются все эти безобразия - что теряется девять десятых площади зон санитарных охраны, что недопустима такая эксплуатация этой территории, недопустимо продолжение застройки и много еще чего. Самое главное в письме – это просьба поручить контрольному управлению президента проверить выполнение поручений президента от 13 февраля», - подчеркнул ученый.
Отметим, что в начале июня в Общественной палате России состоялся круглый стол, посвященный проблемам водоохраны в столичном регионе. Его участники в принятой по итогам мероприятия резолюции заявили о том, что президента дезинформировали по вопросу исполнения его поручений касательно охранных зон столичного водозабора.
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