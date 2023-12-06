Белый дом заявил о риске столкновения ВС США и РФ после поражения Украины
Соединенные Штаты считают высоко вероятным столкновение американских и российских войск после победы РФ на Украине, сказал на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, американские военные, вероятно, должны будут вмешаться, если Россия одержит стратегическую победу на Украине.
Президент США Джо Байден выразил уверенность, что Россия способна напасть на одну из стран НАТО после победы на Украине. Об этом он заявил в телевизионном обращении.
Госдепартамент США накануне подтвердил исчерпание ресурсов для оказания военной помощи Украине. Пресс-секретарь ведомства Мэттью Миллер предрек стране «очень тяжелую зиму» и выразил надежду, что Конгресс поддержит выделение дополнительных ассигнований на поставку оружия Киеву, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru