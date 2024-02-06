Карлсон предложил Зеленскому дать ему интервью

Журналист назвал интервью Зеленского американским СМИ пропагандой и «подбадривающими сессиями».

«Мы сами сделали запрос на интервью с Зеленским, надеемся, что он согласится», - сказал Карлсон в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети X.

В своем заявлении журналист подтвердил, что скоро возьмет интервью у президента России Владимира Путина. По его словам, граждане США должны быть курсе происходящего в РФ и на Украине, передает «Радиоточка НСН».

