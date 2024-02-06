Карлсон предложил Зеленскому дать ему интервью
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что будет добиваться интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Журналист назвал интервью Зеленского американским СМИ пропагандой и «подбадривающими сессиями».
«Мы сами сделали запрос на интервью с Зеленским, надеемся, что он согласится», - сказал Карлсон в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети X.
В своем заявлении журналист подтвердил, что скоро возьмет интервью у президента России Владимира Путина. По его словам, граждане США должны быть курсе происходящего в РФ и на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru