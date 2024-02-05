Илон Маск осудил призыв не впускать Карлсона в США после поездки в Россию

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила в соцсетях, что демократов в США трясет от перспективы того, что американский журналист Такер Карлсон может взять интервью у российского лидера.

Американский журналист Брайан Крассенштейн, предположил, что если бы людям, делающим такие призывы, были важны свободы, то подобных высказываний бы не было. Он также напомнил, что журналисты США многие годы берут интервью у любых публичных личностей. Илон Маск согласился с подобным заявлением, представив свою позицию в соцсетях.

Ранее знаменитого журналиста Такера Карлсона заметили в Москве. Политолог Евгений Минченко в интервью «Радиоточке НСН» предположил, что даже если бывший ведущий Fox News возьмет интервью у Владимира Путина, оно никак не повлияет на выборы президента в РФ и на мнение американцев.

